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Boluspor-Manisaspor: 4-0

BOLU, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Erdem Bayık (xx), Mehmet Metin (xx) BOLUSPOR: Melih (xx)- Fatih (xx), Alim (xx), Ramazan (xxx), Umut (xx), Özgür (xx) (Dk.65 Burak xx), Yusuf (xx), Musa (xx), Akabueze (xx) (Dk.58 Abdulkadir...

Boluspor-Manisaspor: 4-0

BOLU, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Erdem Bayık (xx), Mehmet Metin (xx)
BOLUSPOR: Melih (xx)- Fatih (xx), Alim (xx), Ramazan (xxx), Umut (xx), Özgür (xx) (Dk.65 Burak xx), Yusuf (xx), Musa (xx), Akabueze (xx) (Dk.58 Abdulkadir xx), Guido (xxx), Poepon (xxxx) (Dk.73 Furkan xx)
MANİSASPOR: Yağızcan (xx)- Emre (xx), Ümit (xx), Hüseyin (xx) (Dk.46 Ömer xx), Hakan (xx), Bakaki (xx) (Dk.64 Asım xx), Mertan (xx), Bilal (xx) (Dk.76 Yunus x), Erman (xx), Metin (xx), Alper (xx)
GOLLER: Dk.11,43, 45, 61 Poepon (Boluspor)
SARI KARTLAR: Burak (Boluspor)
TFF 1'inci Ligi’nin son haftasında Boluspor, sahasında Manisaspor’u 4-0 mağlup etti.
10'ncu dakikada Manisapor’dan Bilal, ceza sahası dışından sert vurdu, top kalecide kaldı.
11'inci dakikada Akabueze sağdan ortaya çevirdi, yerden gelen topa vuran Poepon ağları havalandırdı: 1-0.
15'inci dakikada Umut yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top direkten döndü.
43'üncü dakikada Yusuf'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Poepon yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
45'inci dakikada orta sahadan topu alarak rakip ceza sahasına kadar giren Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.
İlk yarı sonucu 3-0 tamamlandı.
56'ncı dakikada, Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Poepon’un sert şutu üst direkten geri döndü. Manisaspor defansı topu kendi sahasından uzaklaştırdı.
61'inci dakikada Poepon, ceza sahasına girerek sert vurdu top ağlarla buluştu: 4-0.
Karşılaşma Boluspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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