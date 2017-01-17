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Boluspor-Kayserispor: 0-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Mutlu YUCA / BOLU, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Özgür Türkalp (xxx), Özgür Ertem (xxx), Osman Karakaş (xxx) BOLUSPOR: Erdi (xx)- Fatih (xx), Necati (x), Arapi (xx), Hakan (xx), Abdulkadir (x), Yusuf Emre (x), Kadir (xx) (Dk.67 Burak x), Musa (x) (Dk.59...

Boluspor-Kayserispor: 0-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Mutlu YUCA / BOLU, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Özgür Türkalp (xxx), Özgür Ertem (xxx), Osman Karakaş (xxx)
BOLUSPOR: Erdi (xx)- Fatih (xx), Necati (x), Arapi (xx), Hakan (xx), Abdulkadir (x), Yusuf Emre (x), Kadir (xx) (Dk.67 Burak x), Musa (x) (Dk.59 Poepon xx), Guido (xx)(Dk.78 Mücahit x), Vrede (xx)
KAYSERİSPOR: Ahamada (xx)- Ufuk (x), Anıl (xx), Levent (xx), Stevanovıc (x) (Dk.46 Kana Bıyık x), Murat (xx), Umut (x), Kubilay (x), Mert (xx), Erdem (x) (Dk.46 Deniz x), Furkan (x)
SARI KARTLAR: Anıl (Kayserispor) Arapi, Fatih, Abdulkadir, Burak (Boluspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu'un 5'inci hafta maçında 1'inci Ligi takımı Boluspor, sahasında Süper Lig ekibi Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı.
21'inci dakikada Murat serbest vuruşta direk kaleye vurdu, kaleci topu uzaklaştırdı.
28'inci dakikada Vrede sağdan ortaya çevirdi Yusuf Emre'nin plasesinde top kalecide kaldı.
41'inci dakikada Guido sağdan ceza sahası ön çizgisi üzerinde Vrede'ye verdi. Vrede'nin şutunmda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
48'inci dakikada Giudo'nun sol kanattan çalımlarla ilerleyerek verdiği pasta Vrede'nin ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top az farkla direğin üzerinden dışarı çıktı.
55'inci dakikada Umut soldan ortaladı Furkan kafayla vurdu top az farkla auta çıktı.
66'ıncı dakikada Hakan soldan ortaladı Guido kafayla vurdu, kaleci topu kornere çeldi.
74'üncü dakikada Ufuk'un uzun pasında Deniz'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90'ıncı dakikada Yusuf Emre'nin ceza sahası dışından attığı pasta Poepon'un şutunda top auta gitti.
Maç 0-0 sona erdi.

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