Boluspor Hollandalı Vrede'yi kadrosuna kattı

TFF 1'nci Lig'in ilk yarısını 26 puanla 5'inci sırada tamamlayan Boluspor geçen hafta 8 futbolcu ile yollarını ayırdı. Hollanda 1'inci Lig takımı Heerenveen'de forma giyen forvet oyuncu Mitchell te Vrede'yi kadrosuna kattı. 1 metre 91 santimetre boyundaki Hollandalının Antalya kampına önümüzdeki günlerde katılacağı belirtildi.
TFF 1'nci Lig'in ilk yarısını 26 puanla 5'inci sırada tamamlayan Boluspor geçen hafta 8 futbolcu ile yollarını ayırdı. Hollanda 1'inci Lig takımı Heerenveen'de forma giyen forvet oyuncu Mitchell te Vrede'yi kadrosuna kattı. 1 metre 91 santimetre boyundaki Hollandalının Antalya kampına önümüzdeki günlerde katılacağı belirtildi.