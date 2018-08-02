Boluspor, hazırlık maçında Adanaspor'u yendi

Boluspor - Adanaspor: 2-0

Murat KÜÇÜK / BOLU () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısına takımlar oyuncu değişiklikleri ile başladı. Boluspor, 54'üncü dakikada Sinan Akaydın'ın golüyle 1-0 öne geçti. 76'ncı dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın attığı golle skor 2-0 oldu. Karşılaşma Boluspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ADANASPOR'UN BOLU KAMPI BİTTİ

Adanaspor, Bolu'da sürdürdüğü üçüncü etap kampını Boluspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından tamamladı. Yarın sabah dejenerasyon antrenmanı yapacak olan Adanaspor, daha sonra Bolu'dan ayrılacak. Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, oynadıkları son hazırlık maçının durumlarını görmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, "İyi bir hazırlık maçıydı. Lig başlıyor. Çok acımasız bir lig olacak. Güç dengesi çok fazla arttı bu sene. Çok yatırım yapan takımlar var. Daha hazır hale gelmemiz lazım" dedi.

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