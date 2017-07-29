Boluspor, hazırlık maçında Adanaspor'u 2-1 yendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 yendi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor, Bolu Dağı mevkiindeki bir otelde kamp yapan Adanaspor ile Atatürk Stadı'nda hazırlık maçı yaptı.

Her iki takımın da istekli olduğu maçta Boluspor, maçın 29’uncu dakikasında Poepon’un attığı golle 1-0 öne geçti. Adanaspor ise Boluspor’un golüne 39’uncu dakikada Megaye’nın attığı golle cevap vererek skoru 1-1’e getirdi. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 73’üncü dakikasında Te Vrede’nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Maç, Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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