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Boluspor - Hatayspor: 1-4

Murat KÜÇÜK/BOLU,() STAT: Atatürk HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Gökmen Baltacı (xx), Deniz Caner Özaral (xx) BOLUSPOR: Gökhan (x) - Fink (xx), Dimov (xx), Hayrullah (xx), Burak Bekaroğlu (xxx), Mutlu (x)(Dk. 84 Muhammed Çetin), İshak (xx),...

Boluspor - Hatayspor: 1-4

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Gökmen Baltacı (xx), Deniz Caner Özaral (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (x) - Fink (xx), Dimov (xx), Hayrullah (xx), Burak Bekaroğlu (xxx), Mutlu (x)(Dk. 84 Muhammed Çetin), İshak (xx), Umut (xx), Burak Asan (x) (Dk.77 Erkan ), Bilal Sebaihi (xx), Batuhan (x)(Dk.62 Özgür Can x)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Paluli (xx), Yusuf (xx), Sadi (xx), Mesut (xx), Tom (xx) (Dk.65 Mirkan xxx), Kubilay (xx), Nimaga (xxx), Hüseyin Bağ (xx), Gökhan Karadeniz (xxx) (Dk.77 Korkishko xx), Hamza Gür (xxx) (Dk. 83 Diallo)
GOL: Dk.55 Burak Bekaroğlu (Boluspor) - Dk. 34 Gökhan Karadeniz, Dk. 42 Hamza Gür, Dk. 73 Mirkan, Dk. 85 Hüseyin Bağ (Hatayspor)
SARI KART: Fink (Boluspor), Nimaga (Hatayspor)

Spor Toto 1'inci Lig 32'nci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 4-1 mağlup oldu.

18’inci dakikada ceza sahası içine açılan ortaya yükselen Gökhan Karadeniz’in kafa vuruşuna top kaleci Gökhan'da kaldı.
34’üncü dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Hüseyin Bağ’ın pasında topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz'in şutunda top ağlarla buluştu:0-1.
40’ıncı dakikada, Hatayspor defansının hatalı pasında topla buluşan Batuhan Altıntaş’ın sert şutu kaleciden geri döndü.
42’nci dakikada, Fink’in kalecisine gönderdiği geri topu kapan Hamza Gür, kaleci Gökhan’ı çalımlayarak topu filelerle buluşturdu: 0-2.
55’inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Burak Bekaroğlu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
73’üncü dakikada, Gökhan Karadeniz’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Mirkan Aydın topu ağlara gönderdi:1-3.
86’ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Bağ’ın şutunda top fileleri havalandırdı:1-4.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti. 

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