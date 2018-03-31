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Boluspor - Gaziantespor: 2-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Caner Ak (xxx), Cemal Alpay (xxx), Gökhan Barçın (xxx) BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Renato (xxx), Diarra (xxx), Furkan (xxx), Umut (xxxx), İshak (xxx), Yusuf (xx)(Dk. 66 İrfan xx), Andre Santos (xxx)(Dk....

Boluspor - Gaziantespor: 2-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak (xxx), Cemal Alpay (xxx), Gökhan Barçın (xxx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Renato (xxx), Diarra (xxx), Furkan (xxx), Umut (xxxx), İshak (xxx), Yusuf (xx)(Dk. 66 İrfan xx), Andre Santos (xxx)(Dk. 66 Mustafa Durak xx), Akabueze (xxxx), Guido (xxx)(Dk. 80 Caner xx), Sefa (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Musa (xxx), Hasan (x), Deniz (xx), İlker (xx), Zeki (xx), Ahmet (xx), Oktay (xx)(Dk. 46 Serhan xx), Erdal (xx)(Dk. 80 Harun x), Gökhan (xx), Yusuf Erdem (x)(Dk. 64 Mehmet xx), Mustafa Çakır (xx)
GOLLER: Dk. 1 Akabueze, Dk. 45 Umut (Boluspor)

SPOR Toto 1. Lig’in 29’uncu hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor’u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1’inci dakikada Guido Koçer’in ara pasında ceza sahası içinde topu Akabueze kontrol etti. Akabueze’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
2’nci dakikada ceza sahası içine doğru atılan derinlemesine pasta Guido Koçer’in vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
16’ncı dakikada Santos’un pasında topla buluşan Koçer’in ceza sahası içinden vuruşu kaleci Musa’da kaldı.
45’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut’un çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
60’ncı dakikada Guido Koçer’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sefa kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sefa’nın vuruşunu kaleci Musa kurtardı. Topu savunma uzaklaştırdı.
62’nci dakikada Umut’un sol kanattan ortasına Andre Santos vuruşunda top kaleci Musa’da kaldı.
72’nci dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

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