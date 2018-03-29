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Boluspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Murat KÜÇÜK/BOLU, () Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor,  29'uncu hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto 1'inci Lig'de topladığı 44 puanla 6'ncı sırada...

Boluspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor,  29'uncu hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1'inci Lig'de topladığı 44 puanla 6'ncı sırada yer alan Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde, hafta sonu Gaziantepspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, dar alanda pas ve top kapma çalışmalarının ardından açma germe hareketleriyle tamamlandı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, sakatlıklarının ardından sağlıklarına kavuşan İshak Çakmak ve Mustafa Durak da yer aldı. Rydell Poepon ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

FOTOĞRAFLI
 

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