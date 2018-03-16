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Boluspor, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacak

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - SPOR Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkçı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, liglere...

Boluspor, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacak

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - SPOR Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkçı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.
Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, liglere verilecek olan milli maç arasını Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma ile değerlendireceklerini söyledi. Başkan Çarıkçı, Fenerbahçe ile geçmiş yıllarda özel maç yapmak konusunda bir çalışmalarının olduğunu ifade ederek, "Bu düşünce geçen yıl da vardı. Bu maç, bu seneye nasip oldu. Bu maçı yapmamız konusunda destek veren Sayın Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi Bolu'da görmekten onur ve gurur duyacağız" dedi.
Çarıkçı, maçın bilet fiyatlarının 19 Mart Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirleneceğini söyledi. Karşılaşma Bolu Atatürk Stadı'nda 23 Mart Cuma günü saat 18:00'da oynanacak.

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