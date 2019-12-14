Boluspor - Fatih Karagümrük: 0-2
Murat KÜÇÜK / BOLU () STAT: Atatürk HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Deniz Turgut (xxx), Murat Temel (xxx) BOLUSPOR: Hakan (x) - Cumali (xx), İsmail (xx), Ümit (x), Fethi (xx), Dodo (xx) (Dk. 73 Samican), Shukurov (x) (Dk.46 Batuhan xx), Melih (xx),...
Murat KÜÇÜK / BOLU ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Deniz Turgut (xxx), Murat Temel (xxx)
BOLUSPOR: Hakan (x) - Cumali (xx), İsmail (xx), Ümit (x), Fethi (xx), Dodo (xx) (Dk. 73 Samican), Shukurov (x) (Dk.46 Batuhan xx), Melih (xx), Bilal (xx), Mustafa (x) (Dk.67 Gökhan Sazlı x), Poepon (x)
FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov (xxx) (Dk.62 Aykut Özer xxx) - Koray (xxxx), Fatih (xxx), Dobrovoljc (xxx), Bülent (xx), Arif (xxx), Zeki (xxx), Sabo (xxx) (Dk.88 Çağrı ), Ramazan (xxxx), Brahim (xxxx), Emeghara (xx) (Dk.81 Turgut Doğan )
GOLLER: Dk. 12 Brahim, Dk. 35 Ramazan (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Melih, Mustafa, Cumali, Bilal (Boluspor) - Koray, Erik, Fatih (Fatih Karagümrük)
TFF 1'inci Lig 15'inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e
2-0 mağlup oldu.
12'nci dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında ceza sahasına atılan pasta topla buluşan Brahim, kaleci Hakan'ı da geçerek topu boş kaleye yuvarladı: 0-1.
34'üncü dakikada Arif’in şutunda top az farkla dışarı çıktı.
35'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Topla birlikte ceza sahası içine giren Ramazan’ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.
59'uncu dakikada Mustafa’nın şutu kaleci Saranov'dan döndü. Dönen topla buluşan Batuhan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.
87'nci dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Darri'nin şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Mücadele başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
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