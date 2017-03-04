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Boluspor-Eskişehirspor soyunma odaları

BOLUSPOR Teknik Direktörü Fuat Çapa, maç sonu düzenlediği basın toplantısında sonucun üzücü olduğunu söyleyerek, "Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti çünkü geçen hafta Eskişehirspor'un oynadığı oyunu analiz ettiğimizde daha...

Boluspor-Eskişehirspor soyunma odaları
BOLUSPOR Teknik Direktörü Fuat Çapa, maç sonu düzenlediği basın toplantısında sonucun üzücü olduğunu söyleyerek, "Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti çünkü geçen hafta Eskişehirspor'un oynadığı oyunu analiz ettiğimizde daha çok uzun toplarla oynadı. Biz buna çok iyi bir karşılık verdik. Pozisyon vermedik ama 2 gol yedik. Bu bir gerçek. Ligi genel olarak değerlendirdiğimizde bugün oynadığımız karşılaşma ligin kopyası. Yediğimiz gollerin yarısı buna benzer goller ve daha fazlası. İstediğiniz kadar taktik, istediğiniz kadar oyuncuya rakibin analizini anlatın. Bireysel hatalara maalesef bir şey yapamıyorsunuz. Gereksiz 2 gol yedik" dedi. 
ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de Boluspor karşılaşmasında geçen haftaki oyun çizgisinin gerisinde olduklarını söyledi. Denizli, şöyle konuştu:
"Bugün 1 puan kazanıp 2 puan kaybettik mi bunun değeri önümüzdeki haftalarda ortaya çıkar. Geçen haftaki oyun çizgimizin gerisindeydik. Karşımızda play-off için iddialı bir takım vardı. 90 dakikayı değerlendirdiğimiz zaman bugünü böyle geçmek çok sağlıksız değil. Sene sonunda maçları tamamladığımız zaman tablomuz ne olacak, bu tablonun herhangi bir şekilde gerisine düşmeyiz. Bunu hem ben, hem futbolcularımız biliyor. Ümit ediyorum 32'inci hafta civarında hesaplarımız gerçekleşir. Bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Bugün erken yenilen gol bizim zaaflarımızı ortaya çıkardı. Serbest atıştan rahat gol yiyen takım bunu telafi etmek mecburiyetinde. Önümüzdeki haftalarda bunu mutlaka telafi edeceğiz."

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