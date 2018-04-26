Boluspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,() Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1'inci Lig’de 56 puanla 4’üncü sırada yer alan Boluspor, 33'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çalışmalarını sonlandıran kırmızı-beyazlılar ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman üç grup halinde gerçekleştirilen oyun ile sona erdi. Karşılaşma öncesi son antrenmanını yapan Boluspor, sabah saatlerinde Eskişehir'e hareket edecek.
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