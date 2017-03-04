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Boluspor-Eskişehirspor: 2-2

Mutlu YUCA/BOLU,() STAT:Atatürk HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx) BOLUSPOR: Soner (x)- Alim (xx), Ramazan (xx), Fatih (x) (Dk.29 Furkan xx ), Hakan (xx), Abdulkadir (xx), Yusuf (xxx), Santos (xx), Jansen (xxx),...

Boluspor-Eskişehirspor: 2-2

Mutlu YUCA/BOLU,()
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx)
BOLUSPOR: Soner (x)- Alim (xx), Ramazan (xx), Fatih (x) (Dk.29 Furkan xx ), Hakan (xx), Abdulkadir (xx), Yusuf (xxx), Santos (xx), Jansen (xxx), Guido (xx) (Dk.76 Kadir x), Popeon (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Kamil (x), Hakan (xx), Aykut (x), Bilal (xx), Hürriyet (xx), Uğur (x) (Dk.46 Ramazan x), Hasan (x) (Dk.73 Dorukhan x), Ofoedu (xxx) (Dk.85 Kaan), Meye (xx), Bruno (xx)
GOLLER: Dk.8 Poepon, Dk.34 Guido (Boluspor), Dk.5 (penaltı) Bruno, Dk.36 Ofoedu (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk.87 Kamil (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Fatih, Yusuf (Boluspor), Kamil (Eskişehirspor)
TFF 1'inci Lig'de Boluspor, sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.
2'nci dakikada Abdulkadir'in yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta topu direğinin üzerinden auta gitti.
5'inci dakikada Eskişehirspor atağında Fatih, ceza sahası içinde Ofoedu'yu düşürdü, hakem penaltı verdi. Bruno, penaltıda topu ağlara gönderdi: 0-1.
8'inci dakikada Boluspor atağındra Santos, serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Boşta kalan Poepon kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
10'uncu dakikada Jansen, ceza sahasına girerek sert vurdu top yandan auta çıktı.
34'üncü dakikada Boluspor'da Yusuf, serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı, boşta kalan Guido kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.
36'ncı dakikada Eskişehirspor atağında Ofoedu, soldan ceza sahasına girip rakibini geçerek plase vurdu, top filelerle buluştu: 2-2.
72'nci dakikadaa Bruno'nun sağ kanattan yaklaşık 35 metre uzaklıktan çektiği sert şut dışarı çıktı.
75'inci dakikada Bilal serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı, Hakan'ın kafa şutu az farkla dışarı gitti.
83'üncü dakikada Santos'un uzun pasında Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldı. Poepon'in vuruşu kaleci Boffin'den döndü.
87'inci dakikada Jansen'e faul yapan Kamil, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90'ıncı dakikada Jansen soldan ortaladı, Alim'in kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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