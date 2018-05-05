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Boluspor-Denizlispor: 1-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Deniz Caner Özaral (xx), Erkan Engin (xx) BOLUSPOR: Sabri (xxx)- Renato (xx)(Dk.62 İshak xx), Franco (xxx), Caner (xxx), Göksu (xxx), Özgür (xxx), Burak Asan (xxx), Santos...

Boluspor-Denizlispor: 1-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Deniz Caner Özaral (xx), Erkan Engin (xx)
BOLUSPOR: Sabri (xxx)- Renato (xx)(Dk.62 İshak xx), Franco (xxx), Caner (xxx), Göksu (xxx), Özgür (xxx), Burak Asan (xxx), Santos (xxx), İrfan (xx)(Dk.46 Guido Koçer xx), Melih (xx)(Dk.76 Mutlu xx), Ahmethan (xxxx)
DENİZLİSPOR: Zeki (x)(Dk.80 Hüseyin xx)- Taşkın (xxx), Alperen (xxx), Tahacan (xx), Keremcan (xx), Veli (xx), Burak (xxx), Barış (xx)(Dk.63 Ismail xx), İsmail Aissati (xx), İsmail Haktan (xx)(Dk.71 Alperen Yazıcı xx), Mehmet Akyüz (x)
GOL: Dk.79 Ahmethan (Boluspor)
SARI KART: Burak Asan, Ahmethan (Boluspor), Burak, Taşkın (Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in son hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

48'nici dakikada Boluspor atağında Melih Okutan'ın, ceza sahası dışından vurduğu sert şut az farkla dışarı çıktı.
58'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında Mehmet Akyüz ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci Sabri'nin son anda müdahale etti top, direğe çarpıp oyuna alanına geri döndü.
79'uncu dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Andre Santos kafasıyla Ahmethan'a indirdi, genç oyuncu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Boluspor Play-Off'lara katılmaya hak kazandı. 

FOTOĞRAFLI
 

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