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Boluspor'dan 2 transfer

Murat KÜÇÜK / BOLU,() Boluspor, Gazişehir GFK forması giyen Özgür Can Özcan ile 1 yıllık, Hamburg forması giyen Batuhan Altıntaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor forvet oyuncuları Özgür Can Özcan...

Boluspor'dan 2 transfer

Murat KÜÇÜK / BOLU,()

Boluspor, Gazişehir GFK forması giyen Özgür Can Özcan ile 1 yıllık, Hamburg forması giyen Batuhan Altıntaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor forvet oyuncuları Özgür Can Özcan ve Batuhan Altıntaş’ı renklerine bağladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Gazişehir Gaziantep’ten transfer edilen Özgür Can Özcan ile 1 yıllık, Almanya ekibi Hamburg’tan transfer edilen Batuhan Altıntaş ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce forma giydiği Boluspor’a yeniden gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Özgür Can Özcan, "Daha önce Boluspor’da yarım dönem bulunmuştum. O zaman çok fazla oynama şansı bulamamıştım. Bundan dolayı performans sergileyemedim. Ama daha sonra Giresunspor ve Gazişehir GFK olmak üzere iki sezondur iyi bir performansım var. İnşallah onu burada da devam ettiririm. Ligimizde her zaman forvet mevkiinde yabancı futbolcular tercih ediliyor. Yabancı hayranlığımız var. Ama başkanımız sağ olsun, bize güvendi. Biz de başkanımızı, taraftarlarımızı ve bize güvenenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız. Elimden gelen mücadeleyi, savaşı sahada vereceğim. Geçen sezon play-off’ta karşılaşmıştık. Bu sene play-off’a kalmadan, inşallah ilk ikiden Süper Lige adımızı yazdırırım. İyi bir takım var. Geçen seneki takımı korudu başkanımız. Mevcut kadroya takviyeler yaptı. İnşallah bu sene başarılı bir sezon geçiririz ve hedefimize ulaşırız." dedi.
Batuhan Altıntaş ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Köklü bir Boluspor camiasına geldiğim için çok mutluyum. İnşallah Boluspor’un hedeflerine bu sezon ulaşacağız" diye konuştu.

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