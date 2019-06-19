Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Boluspor'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Necip Çarıkcı'dan açıklamalar

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Necip Çarıkcı, "Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene alt yapıya da biraz...

Boluspor'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Necip Çarıkcı'dan açıklamalar
SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Necip Çarıkcı, "Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene alt yapıya da biraz fazla önem verereceğiz. Takımı gençleştireceğiz ve sezona başlayacağız" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un 15 Haziran tarihinde yapılan olağan kongresinde, tek aday olan eski başkan Necip Çarıkcı, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. 3 yıl boyunca Boluspor Kulüp Başkanlığı yapacak olan Necip Çarıkcı, yeni sezon ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Çarıkcı, şöyle dedi:
"Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene altyapıya da biraz fazla önem verereceğiz. Takımı gençleştireceğiz ve sezona başlayacağız. Şu an herkes bekliyor. Ne Süper Lig'de ne bizim ligimizde transfer yok. Herkes piyasanın durulmasını, fiyatların düşmesini bekliyor. İnşallah tekrar Boluspor'u 3 yıllık bir planla tekrar üst lige çıkarmanın hesabını yapacağız."
Sponsorlarla görüşmelerinin devam ettiğini de aktaran Çarıkcı, "Hedefimiz biraz daha ekonomik yönden, 12 milyonu aşmayacak şekilde takım kuracağız. 12 milyonu aşamayız, düşürmemiz lazım. Onun için Altınordu modeli belki olabilir. Sponsorlarla yeni görüşmeye başladım. Eğer sponsorlar devreye girerse Boluspor çıkış yapabilir. Bunun için de 10 güne ihtiyacımız var. Görüştüğüm büyük şirketler var. Onlarla İstanbul'da bu hafta tekrar görüşme yapacağım. Ona göre de teknik heyetimizi ve transferimizi yönlendireceğim. İyi bir hoca aldığımız zaman iyi takım kurmamız lazım. İyi bir sponsor bulursak iyi bir teknik heyet alacağız. Ona göre de transferler yapacağız. Her şey teknik heyetin ismine bağlı. 10 gün piyasayı ve sponsorları bekleyeceğim" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328