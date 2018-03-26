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Boluspor'da keyifler yerinde

Murat KÜÇÜK/BOLU, () BOLUSPOR, Fenerbahçe'ye karşı hazırlık maçında alınan 6-2'lik galibiyetin ardından depoladığı moralle Gaziantepspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak,...

Boluspor'da keyifler yerinde

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

BOLUSPOR, Fenerbahçe'ye karşı hazırlık maçında alınan 6-2'lik galibiyetin ardından depoladığı moralle Gaziantepspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Geçmişi toprağa gömmezsen yarınlar çiçek açmaz. Çok fazla takılmayıp önümüze bakacağız" dedi.
Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlarına başladı. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı beyazlı ekibin Fenerbahçe karşısında hazırlık maçında aldığı 6-2'lik galibiyet nedeniyle oldukça moralli oldukları gözlendi. Futbolcular, antrenmanda ısınma koşusunun ardından bireysel çalışmalar ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Fenerbahçe karşısında alınan 6-2’lik galibiyetle ilgili olarak, "Öncelikle Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi onurlandırdılar. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Kolay bir şey değildi. Sıkışık programda günübirlik geldiler, bize zaman ayırdılar. Fenerbahçe maçında sadece gençlerin değil, bütün takımın performansından memnunum. Skora çok takılmıyorum. Benim için oynanan oyunun güzelliği sevindiriciydi. Bu maç futbolcularımızın üzerinde oldukça moral oldu. Çok fazla takılmıyoruz. Oyunculara da söyledim. Geçmişi toprağa gömmezsen yarınlar çiçek açmaz. Çok fazla takılmayıp önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.
Gaziantepspor maçını değerlendiren Karafırtınalar, "Kalan son bölümde oynanacak 6 tane maçtan en önemlisi. Bunu kazandığımız zaman diğer maçların önemi olacak. İlk 2 iddiamız devam ediyor. Bunu sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Rakiplerimiz son haftalarda hep birbiriyle oynayacak. Eğer bu ay kayıpsız geçersek neden olmasın diyoruz. Olmazsa da ilk 6'daki yerimizi korumak için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Sait Karafırtınalar’ın açıklamaları
-Detaylar

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