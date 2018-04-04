Boluspor'da hedef Süper Lig

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()



SPOR Toto 1’inci Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ ligde ilk 2 sıraya girerek, Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1'inci Ligi'nde ilk 2 hedefini sürdüren Boluspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçına hazırlanıyor. Ligde topladığı 47 puanla 6'ncı sırada yer alan Boluspor, hazırlık çalışmaları kapsamında Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını belirterek, "Bu takımın 10'uncu hafta 8 puanı vardı. O takımı aldık nerelerden nerelere getirdik. İlk 2 iddiamız devam ediyor. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Bu hafta Elazığ maçı çok zorlu bir maç. Onların da bizim de kırılma maçımız. Yendiğimiz zaman onları saf dışı bırakıyoruz. Yolumuza ondan sonra daha kolay devam etme şansına sahibiz. Tabii ki gönlümüz ilk 2'ye çıkmak. Çünkü uzun yıllar oldu, 26 sene oldu. 1992'de düştük. Artık seyircimize, camiamıza böyle bir heyecan tattırmak istiyoruz. İnşallah düşündüklerimizi hayata geçiririz. İlk 2'den çıkamasak da ben bu takımın daha önceki yıllara göre birlik beraberliğinin daha iyi olduğunu görüyorum. O yüzden play off'tan da çıkarız diye umut ediyorum" dedi.

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-Antrenmandan görüntüler

-Hakkı Öztabağ’ın açıklamaları

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