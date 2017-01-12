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Boluspor'da hedef şampiyonluk

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, ikinci yarıya 4 yeni transfer ile başlayacaklarını söyleyerek, "Yaptığımız transferler takımı tamamen şampiyonluğa götürmesi...

Boluspor'da hedef şampiyonluk

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, ikinci yarıya 4 yeni transfer ile başlayacaklarını söyleyerek, "Yaptığımız transferler takımı tamamen şampiyonluğa götürmesi için yapıldı" dedi.
TFF 1'nci Lig takımlarından Boluspor'un Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, kulüp binasında basın mensupları ve taraftar gruplarının liderleriyle bir araya geldi. Görev yaptığı 8 aylık dönemde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Çarıkçı, stadyum, alt yapı ve kulüp tesislerindeki yenilikleri anlattı. Çarıkçı, ara transfer döneminde Antalyaspor'dan Kadir Bekmezci, Akhisar Belediyespor'dan Abdulkadir Özdemir, Hollanda'nın Heerenveen takımından Mitchell Te Vrede ve İskoçya Premier Ligi'nden Ali Öztürk'ü transfer ettiklerini söyleyerek şöyle dedi:
"Yaptığımız transferler herkesin bildiği gibi kulübü şampiyonluğa taşıyacak derecede önemli transferler. As kadromuzdaki bir oyuncunun sakatlanması ya da cezalı duruma düşmesi durumunda yedeklerimizdeki eksiklir nedeniyle takımın sistemi bozuluyordu. Ligin ilk 10 haftası böyle sorunlar yaşamadığımız için çok iyi gittik. Ancak son haftalarda sakatlıklar ve cezalar nedeniyle çok puan kayıpları yaşadık. Ancak puan kayıplarına rağmen ilk yarıda iyi bir sırada yer aldık. Yaptığımız transferler takımı tamamen şampiyonluğa götürmesi için yapıldı."
Çarıkçı, statdaki eksikliklerin de giderildiğini belirterek, "Süper Lig'e çıkmamız durumunda kendi sahamızda oynayabileceğiz. Tabii bazı ufak değişiklikler de yapmamız gerekiyor. Boluspor şu anda iyi durumda. İkinci yarı bizim için daha iyi geçecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

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