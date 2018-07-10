Boluspor'da 8 imza

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, daha önce anlaşmaya vardığı İsmail Haktan Odabaşı, Gökhan Köstereli, Umut Gündoğan, Uğur Akdemir, Hayrullah Bilazer, Sinan Akaydın, Özkan Taştemur ve Ümit Kurt'u imza töreni ile basına tanıttı.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, sözleşme imzaladığı 8 futbolcuyu basına tanıttı. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "İsmail Boluspor'da 1 sene görev yaptı. O dönem zarfında Boluspor’a çok önemli hizmetleri oldu. Yine bizim geçmişte çok istediğimiz ama alamadığımız bir oyuncu vardı. Kartalspor takımındayken izlediğimiz beğendiğimiz Uğur kardeşimizle de belki 4-5 sene sonra inşallah çalışmak nasip olacak. Yine bizim izlediğimiz Umut Gündoğan'ı Galatasaray'dan aldık. Darıca Gençlerbirliği takımından bir yıldır takip ettiğimiz kaleci Gökhan Köstereli ile genç kardeşimiz Hayrullah’ı da aramıza kattık. Daha sonra Sivas Belediyespor'dan Sinan Akaydın ve en son da yine bu sene takip ettiğimiz Özkan Taştemur var. Rizespor, Sivasspor ve Gençlerbirliği’nde oynamış kardeşimiz Ümit Kurt ile de sözleşme imzalıyoruz. Ümit daha önceden bildiğimiz bir futbolcu. Kendisi bu sene 3-4 kulübün teklifini geri çevirdi. Boluspor’u tercih etti. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yeni transferler İsmail Haktan Odabaşı ile 1, Gökhan Köstereli ile 2, Umut Gündoğan ile 2, Uğur Akdemir ile 2, Hayrullah Bilazer ile 2, Sinan Akaydın ile 2 ve Özkan Taştemur ile 3 yıllık, Ümit Kurt ile ise 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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