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Boluspor - Çaykur Rizespor: 0-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Serkan Çimen (xxx), Samet Çiçek (xxx) BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Renato(xx), Diarra(xxx), Furkan(xx), Umut(xx), Özgür(xx), Yusuf Emre(xx)(Guido Koçer xx), İrfan(xx)(Dk....

Boluspor - Çaykur Rizespor: 0-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Serkan Çimen (xxx), Samet Çiçek (xxx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Renato(xx), Diarra(xxx), Furkan(xx), Umut(xx), Özgür(xx), Yusuf Emre(xx)(Guido Koçer xx), İrfan(xx)(Dk. 46 Akabueze xx), Mustafa(xxx), Melih(xx)(Dk. 66 Santos xx), Poepon(xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR:  Gökhan Akkan(xxx)- Ramos Junior (xxx), Mehmet(xxx), Orhan(xx), Robin(xxx), Galip(xxx), Saadane(xxx), Süleyman(xx)(Dk. 56 Oğulcan xx), Abdullah(xx)(Dk. 71 Koray xx), Samudio(xx)(Dk. 89 Recep ?), Vedat Muriç(xxx)
GOLLER: Dk. 19 Samudio(Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Mustafa, Renato, Poepon(Boluspor), Ramos Junior, Vedat Muriç(Çaykur Rizespor)

Spor Toto 1’inci Lig 27’nci hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
10’uncu dakikada ceza sahası içine atılan derinlemesine pastan faydalanan Melih, müsait pozisyonda kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
14’üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Yusuf Emre’nin ceza sahası dışından yerden sert vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
19’uncu dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Mehmet’in ceza sahası içine yerden yaptığı ortaya Samudio gelişine vurdu, top filelerle buluştu. 1-0
32’nci dakikada İrfan’ın yaklaşık 25 metrede kullandığı serbest vuruşu kaleci kurtardı. Dönen topta oluşan karambolü savunma uzaklaştırdı.
53’üncü dakikada Mustafa’nın uzak mesafeden sert vuruşu direğe çarpıp üsten dışarı çıktı.
78'inci dakikada savunmadan seken topa Guido Koçer'in yerden sert vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.
81'nci dakikada Akabueze'nin ceza sahası dışından vuruşunda top üstten dışarı gitti.
85'inci dakikada Akabueze'nin sağ kanattan yaklaşık 35 metre mesafeden kullanığı serbest vuruşta top üst direkten dönüp savunmaya çarparak kornere çıktı.
86'ncı dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Muriç'in zayıf vuruşunu kaleci Gökhan tek hamlede kontrol etti.

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