banner314

banner325

Son Dakika

Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

SPOR 01.02.2020, 18:58
Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Murat KÜÇÜK / BOLU ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Furkan Ürün (xxx)
BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Hayrullah Bilazer (xxx), Adilehou (xxx), İsmail Konuk (xxx), Emre Öztürk (xx)(Dk. 85 Seth), Cumali Bişi (xxx), Arif Morkaya (xxx), Gökhan Sazdağı (xxx), Emir Halilovic (xx)(Dk.67 Mustafa Eskihellaç xx), Mustafa Durak (xxxx) (Dk.70 Delarge xx), Kidric (xxx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xxxx) - Murat Uçar (xxx), Aykut Demir (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Mücahit Albayrak (xx), Hamroun (xx)(Dk.77 Batuhan Artarslan), Scuk (xx), İbrahim Akdağ (xxx), Obertan (xx)(Dk.46 Emrah Başsan xx), Sissoko (xx)(Dk.89 Hasan Ayaroğlu), Oltan Karakullukçu (xxx)
GOLLER: Dk. 25 Mustafa Durak (Boluspor) - Dk.52 (P) İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor)
SARI KARTLAR: İsmail Konuk, Halilovic (Boluspor) - Oltan Karakullukçu (B.B. Erzurumspor)

TFF 1’inci Lig’in 20’nci haftasında Boluspor sahasında B.B Erzurmspor ile 1-1 berabere kaldı.

23’üncü dakikada Boluspor serbest vuruş kazandı. Mustafa Durak’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Adilehou istediği vuruşu yapamayınca top yandan dışarı çıktı.
25'inci dakikada Boluspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.
39'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak'ın pasında ceza sahasına sokulan Kidric kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kidric'in vuruşunda top kaleci Sehic'de kaldı.
42'nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Atışı kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlak ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
45+1'inci dakika sol kanattan açılan ortaya Erzurumsporlu Scuk ön direkte kafayla vurdu. Kaleci Mosquera topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
69'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında Kidric'in pasında Mustafa Durak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Durak'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
80'inci dakikada Mustafa Eskihellaç'ı yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşu kaleci Sehic güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor sahasında B.B Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Şubat 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Başakşehir 20 39
3. Fenerbahçe 19 37
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 20 19
15. Antalyaspor 20 18
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 20 35
3. Bursaspor 19 33
4. Adana Demirspor 20 31
5. Keçiörengücü 20 29
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 20 15
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 25 49
4. Chelsea 25 41
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Granada 22 30
11. Osasuna 21 28
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 22 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3