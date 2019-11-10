Boluspor - Bursaspor: 1-1

Murat KÜÇÜK / BOLU ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Seyfettin Ünal (xxx), Ali Tuna (xxx)

BOLUSPOR: Yavuz (xx) - Hayrullah(xxx), İsmail Konuk (xxx), Burak Bekaroğlu (x), Ümit Kurt (xxx), Melih (xxx) (Dk. 90+2 Mutlu), Bilal Kısa (xxx), Dodo (xx) (Dk. 84 Batuhan), Mustafa Eskihellaç (xx), Mustafa Durak (xxx), Poepon (xx)

BURSASPOR: Çağlar (xxx) - Shehu (xx), Diarra (xxx), Anıl (xx), Latovlevici (xxx), Burak (xx), Selçuk (xxx), Aykut (xx) (Dk. 90+3 Ramazan), Recep (xxx) (Dk. 68 Emirhan xx), Igor Da Silva (xx) (Dk. 77 Seleznyov), Kubilay (xxx)

GOLLER: Dk. 88 (P) Bilal (Boluspor) - Dk. 46 Recep (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Ümit, Hayrullah (Boluspor) - Latovlevici, Burak, Igor (Bursaspor)

TFF 1'inci Lig 11'inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

7’nci dakikada Boluspor’un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası alanı dışında topla buluşan Dodo’nun şutu savunmadan döndü. Daha sonra Mustafa Durak'ın dönen topa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

24’üncü dakikada Boluspor’un atağında Bilal Kısa’nın ceza sahası alanının dışından şutu az farkla dışarı çıktı.

32’nci dakikada gelişen Bursaspor atağında Burak Kapacak’ın ceza sahası içinden vurduğu şut direkten döndü. Topu daha sonra Boluspor savunması uzaklaştırdı.

46’ncı dakikada Bursaspor’un geliştirdiği atakta Burak Kapacak’ın sağ kanattan açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Recep Aydın topu ağlara gönderdi: 1-0.

51’inci dakikada Boluspor’da sağ kanatta topla buluşan Melih Okutan’ın şutu kalecinin kucağına gitti.

55’inci dakikada Bursaspor’un kullandığı serbest vuruşta Kubilay Kanatsızkuş’un vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa vuran Aykut Akgün’ün şutu üstten dışarı çıktı.

58’inci dakikada Boluspor’da Melih Okutan’ın ara pasında içeri giren Hayrulla Bilazer’in şutu direkten döndü.

62’nci dakikada Boluspor’un yakaladığı kontrol atakta, topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın şutu üstten dışarı çıktı.

65’inci dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Eskihellaç'ın şutunda savunmaya da çarpan top az farkla dışarı çıktı.

66’ncı dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Durak’ın sol kanattan çevirdiği topa gelişine vuruşunu yapan Bilal Kısa’nın şutu üstten dışarı çıktı.

88’inci dakikada Boluspor’da Bilal Kısa penaltı vuruşunu gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.