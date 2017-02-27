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Boluspor Başkanı Çarıkçı: İstediğim takımı göremiyorum

BOLUSPOR'da Samsunspor deplasmanında alınan 3-0 mağlubiyet, Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı'yı kızdırdı. Çarıkçı, "Teknik heyet nerede hata yaptığına bakacak. İyi futbolcu var, malzeme var. Artık takımın toparlanması lazım"...

Boluspor Başkanı Çarıkçı: İstediğim takımı göremiyorum
BOLUSPOR'da Samsunspor deplasmanında alınan 3-0 mağlubiyet, Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı'yı kızdırdı. Çarıkçı, "Teknik heyet nerede hata yaptığına bakacak. İyi futbolcu var, malzeme var. Artık takımın toparlanması lazım" dedi.
TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar kırmızı beyazlı camiada huzursuzluk yarattı. Ligin ilk yarısında sergilediği performansla göz dolduran kırmızı beyazlı takım, ikinci yarıda alınan kötü sonuçların ardından 31 puanla 7'inci sıraya geriledi. Başkan Çarıkçı, Samsunspor karşısında oynanan oyunu kabullenemediğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Üç puan için gittiğimiz Samsun'dan maalesef puansız ayrıldık. İyi top oynadığımız söylenemez. Boluspor iyi bir camia, iyi bir takım. Yönetim olarak da oyuncularımıza gecikmiş bir taahhüdümüz yok. Tek istediğimiz futbol takımının iyi futbol oynaması. Samsun'da hiç beklemediğimiz ağır bir yenilgi aldık. Bu Boluspor'a yakışmadı. Olmaması gereken bir durum. Teknik heyetimizle oturup tekrar konuşacağız. Şu anda istediğim takımı göremiyorum. İlk yarı yedek oyuncu alternatifi azdı. İkinci devre bu sayı çok fazlalaştı. Biraz fazla geldi herhalde anlayamıyorum. Takımda rekabet var ama oynanan oyun beni memnun etmedi. Takım içerisinde sıkıntı yok. Mücadelede bir sıkıntı var. Teknik heyet nerede hata yaptığına bakacak. İyi futbolcu var, malzeme var. Artık takımın toparlanması lazım."
Hafta sonunda kendi sahalarında oynayacakları Eskişehirspor maçının derbi niteliğinde olduğunu ifade eden Başan Çarıkçı, "Bu hafta zor bir Eskişehirspor maçımız var. İlk 6'da olabilmemiz için bu maçı kazanmak zorundayız. Artık Samsunspor maçından teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizin ders çıkarması lazım. Biz böyle bir kulüp değiliz. Ben bu mağlubiyeti kabul edemiyorum. Bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Önümüzdeki Eskişehirspor maçı bizim derbi maçı. Takıma yine de güveniyorum" dedi.

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