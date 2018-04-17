Boluspor Başkanı Çarıkçı: "Gönlümüz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmakta"

Murat KÜÇÜK / BOLU,()

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 2 şansı süren Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, "Gönlümüz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmakta. Ama olmazsa da takımımızı en iyi şekilde Play-Off'lara hazırlamak için de ek bir zamana ihtiyacımız olacak" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde 2-0 yenik düştüğü karşılaşmayı 3-2 üstünlükle tamamlayan Boluspor'da moraller yerinde. Kırmızı-beyazlılar, Adanaspor galibiyetinin ardından haftasonu karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Adanaspor maçının hem ilk 2 hem de Play-Off açısından şanslarını artırdığını ifade ederek, "Adanaspor maçında çok değişik bir futbol oynandı. 2-0 yenik duruma düştük. O dakikalarda belki 'Play-Off'lar sıkıntıya girebilir mi?' diye düşündük. Maç 2-2 olduğunda '1 puan bize yeter mi?' diye de düşündük. 3-2 olunca da Play-Off'ları yüzde 80 garantiledik. Şimdi ilk 2'ye göz kırptık. Yani bir anda maçın içerisinde ne olabileceğini gördük. 3 futbolcumuz oyuna girdi. Hem Sefa, hem Guido Koçer hem de Santos. Yedeklerin bile oyuna girip takıma vermiş oldukları katkı da bizi mutlu etti. Artık Boluspor takımında oynayan oynamayan bütün futbolcu kardeşlerimiz hedef doğrultusunda bu şampiyonluğa inanmış. Teknik heyetim de inanmış. Dünkü maçtan dolayı teknik heyetime, futbolcularıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sezon başında 9 maçta kaybettikleri 8-9 puanı şu anda aradıklarını belirten Başkan Çarıkçı, şöyle devam etti: "Cumartesi günü Bolu'da oynayacağımız İstanbulspor karşılaşmasından 3 puan almak istiyoruz. Ankaragücü ve Ümraniyespor'un maçları var. Bizim tek yapacağımız şey 3 maçta 9 puanı alıp beklemek. Şu an tabii ki rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Onun için bu hafta İstanbulspor maçında 3 puan için sahaya çıkacağız. Daha sonra Eskişehirspor deplasmanı ve Denizlispor maçı var. Gönlümüz ilk 2'den Süper Lig'e çıkmakta. Ama olmazsa da takımımızı en iyi şekilde Play-Off'lara hazırlamak için de ek bir zamana ihtiyacımız olacak"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Necip Çarıkçı'nın açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

