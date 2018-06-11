Boluspor Başkanı Çarıkçı: "Euro’nun yükselmesiyle kulüpler çok zarar etti"

Murat KÜÇÜK / BOLU,()

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı geçen senelerde Euro bazında transferler yaptıklarını belirterek, "Bütün kulüpler, Euro'nun yükselmesiyle çok zarar etti. Ben bu yüzden kuru sabitlemeye gidiyorum. Yabancı futbolcu alsam bile kuru sabitlemek istiyorum" dedi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı transfer çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "1 Haziran'da transfer dönemi başladı. Geçen sene 60 puanla üçüncü bitirip play-off'larda elendik. Bu sene Sait Karafırtınalar ile devam etme kararı aldık. Geçen sene çok başarılı olan hoca ile inşallah bu sene hem transferde hem sezon boyunca başarılı oluruz. Bunun için de takımda göndereceğimiz futbolcular var. Scout ekibinin izlediği ve istediği topçular var. Mustafa Durak ile anlaşma yaptık. Kalan daha 3-4 futbolcu var iç transferde. Guido Koçer ile görüştük. Poepon ile görüştük. 1 ay içerisinde takımımız kampa gittiği esnada hepsini kampta görmek istiyoruz." diye konuştu.

Yükselen Dolar ve Euro nedeniyle yerli oyunculara yöneldiklerini ve yabancı transferlerde de kuru sabitlemeye gittiklerini belirten Başkan Çarıkçı, "Geçen senelerde Euro bazında transferler yaptık. Bütün kulüpler, Euro'nun yükselmesiyle çok zarar etti. Ben bu yüzden kuru sabitlemeye gidiyorum. Yabancı futbolcu alsam bile kuru sabitlemek istiyorum. Birkaç futbolcu ile görüştük anlaştık. Ama kurdan dolayı korkuyorum. Bu sene de biz biraz daha genç oyunculara yönelmek istiyoruz. Geçen sene 3 genç varken bu sene 5-6'ya çıkarmak istiyorum. Biraz daha bizim para kazanabileceğimiz futbolcuları istiyorum. Buraya çok böyle yaşlı topçu aldığımız zaman genelde teknik heyetler oynatmıyor. Transferde biraz daha gençlere önem vermek istiyorum. Alt yapıyı da Sait Karafırtınalar'a bağladık. Sait hocamız hem üst yapıda hem alt yapıda görev yapacak. Bütün amaç geleceği kurtarmak. Alt yapı hocaları devam ediyor. Onların başında Sait hoca var. Ben de destek olacağım. İnşallah Boluspor alt yapısıyla bir heyecan yaşar. Yabancı kısıtlaması gelecek bunu herkes biliyor. Bu sayı 15'se 12'ye 10'a inecek. Bu nedenle herkes yerli futbolcuya önem veriyor. Bugün Malatyaspor hep yerli futbolcu arıyor. Sebep bu yabancı kontenjanının azaltılacağı biliniyor. Biz de hem kontenjan hem de kur farkından zarar etmemek için hem de yerli oyuncumuzu kazanmak için alt yapıya önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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