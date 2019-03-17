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Boluspor - Balıkesirspor Baltok: 1-0

Murat KÜÇÜK / BOLU () STAT: Atatürk HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Ömer Tevfik Özkan (xx) BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Ümit (xx), Dimov (xx), Ufuk (xxx), Fink (xx), Akabueze (xxx), Burak Asan (xxx), Guido Koçer (xxxx) (Dk. 86...

Boluspor - Balıkesirspor Baltok: 1-0

Murat KÜÇÜK / BOLU ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Ömer Tevfik Özkan (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Ümit (xx), Dimov (xx), Ufuk (xxx), Fink (xx), Akabueze (xxx), Burak Asan (xxx), Guido Koçer (xxxx) (Dk. 86 Burak Bekaroğlu), Özgür Can (xx), Mustafa Durak (xxxx) (Dk. 90+2 Mutlu), Batuhan (x) (Dk. 46 Sebaihi xx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx) - Glumac (xx), Cüneyt Köz (x) (Dk. 59 Foxi xx), Doğa (xx), Okan (xx), Furkan (x), Cumali (xx), Otoo (xx), Nizamettin (xx), Mehmet Boztepe (xx) (Dk. 72 Sedat xx), Beleck (x)
GOL: Dk. 63 Guido Koçer (Boluspor)
SARI KARTLAR: Ümit, Dimov, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor) - Glumac, Doğa (Balıkesir Baltok)

Spor Toto 1'inci Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.

54’üncü dakikada Mustafa Durak’ın sol kanattan açtığı ortaya Ümit Kurt’un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
61’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak’ın şutunu kaleci Vukovic kurtardı.
63’üncü dakikada Akabueze’nin sol kanattan açtığı ortada Guido Koçer’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
88'inci dakikada gelişen Boluspor atağında sağ kanattan topu ilerleten Mustafa Durak'ın yerden pasında Akabueze topla buluştu. Akabueze topu yanındaki müsait pozisyonda bulunan Özgür Can'a verdi. Özgür Can, boş kaleye topa vurmakta gecikince savunmanın müdahalesiyle tehlike önlendi.

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