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Boluspor - Ankaragücü: 3-1

Murat KÜÇÜK / BOLU, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx), Burak Cansız (xx) BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Renato (xxxx), Diarra (xxx), Furkan (xxx), Umut (xxx), İshak (xxx), Yusuf Emre (xxx)(Dk. 87 Santos),...

Boluspor - Ankaragücü: 3-1

Murat KÜÇÜK / BOLU, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx), Burak Cansız (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Renato (xxxx), Diarra (xxx), Furkan (xxx), Umut (xxx), İshak (xxx), Yusuf Emre (xxx)(Dk. 87 Santos), İrfan (xx) (Dk. 51 İrfan xxx), Melih (xx) (Dk. 73 Akabueze xxx), Mustafa (xx), Poepon (xxxx)
ANKARAGÜCÜ: Altay(xx) - Erdem (xx), Alihan (xx), Gençer (xx), Mehmet Sak (xx), Mbamba (xxx), Sedat (xx) (Dk. 83 Abdülkadir), Arif (xx) (Dk. 46 Kehinde xxx), İlhan (xx) (Dk. 66 Enes xxx), Kenan (xx), Umut (xx)
GOLLER: Dk. 5 Poepon, Dk. 37 Renato, Dk. 76 Akabueze (Boluspor) - Dk. 71 Enes (Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Diarra, Renato, Poepon, Mustafa (Boluspor) - Erdem, Arif, Sedat, Alihan (Ankaragücü)

Spor Toto 1'inci Lig’de Boluspor, sahasında Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

5’inci dakikada Yusuf Emre’nin sağ kanattan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Poepon topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
36’ncı dakikada Boluspor’un protokol tribününde tartışma yaşandı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.
37’nci dakikada Ankaragücü ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Renato topu ağlara gönderdi: 2-0.
38’inci dakikada orta sahadan atılan derinlemesine pasta topla buluşan İrfan kaleci ile karşı karşıya kaldı. İrfan’ın vuruşu kaleci Altay’da kaldı.
45’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Poepon’un müsait pozisyondaki vuruşu savunmaya çarptı. Top Ankaragücü savunması tarafından uzaklaştırıldı.
53’üncü dakikada Mehmet Sak’ın ortasına Umut kafa vurdu. Kaleci Gökhan topu güçlükle kornere çeldi.
66'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kehinde'nin vuruşu az farkla dışarıya çıktı.
71'inci dakikada Enes'in ceza sahası içinden düzgün vuruşunda top kaleci Gökhan'ın parmaklarının ucuna değerek filelerle buluştu: 2-1.
76'ncı dakikada ceza sahası dışından Akabueze'nin sert ve düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.
86'ncı dakikada derinlemesine pasta topla buluşan Poepon kaleci ile karşı karşıya kaldı. Poepon'u aşırtma vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Karşılaşma Boluspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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