Boluspor, Adanaspor maçına odaklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hafta sonu karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Bizim galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu oyuncular, bu kulüp bunu hak ediyor. Umarım bunu bu hafta gerçekleştirmeye başlarız. Boluspor, önemli bir kulüp. Buna kulübün, oyuncuların bilinçli hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, 23'üncü hafta mücadelesinde karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra gol vuruşu çalışması ile devam eden antrenman, sınırlı alan oyunu ve stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Boluspor olarak biz de istediğimiz şeyler yapmak için bir zaman istedik. Tabi zaman kazanarak devam etmek istiyoruz biz de. Bu en azından zihinsel ve fiziksel sıkıntıları gidermek adına kazanarak gitseydik şu anda direkt şampiyonluk adına bir şeyler söyleyebilirdik. Şu anda bu süreci her hafta oyunumuzu geliştirerek, istek arzumuzu artırarak oyun oynuyoruz ama sonuç alamadık. Bu bizi üzüyor, taraftarlarımızı üzüyor. Uzun süredir kazanamama psikolojisi büyük sıkıntı. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Son hafta Altay'dan son dakikada gol yememiz büyük sıkıntı oldu. 1 puan alsaydık da aynı şekilde üzülürdüm. Bizim galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu oyuncular, bu kulüp bunu hak ediyor. Umarım bunu bu hafta gerçekleştirmeye başlarız. Boluspor, önemli bir kulüp. Buna kulübün, oyuncuların bilinçli hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Adanaspor maçını kazanmaya odaklandıklarını belirten Kaynak, "Dün antrenmanda Özgürcan'ın parmağı kırıldı. 3 hafta aramızda olmayacak. 2 oyuncumuz gribal enfeksiyon geçiriyor. Muhtemelen 1-2 güne düzelir. Tek amacımız Adanaspor maçını kazanmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan birisi gol becerisi. Rakip kale içerisine topu atamama. Bununla ilgili devamlı çalışmalar yapıyoruz. Hücum anlamında, gol anlamında, pozisyon anlamında çalışıyoruz. Çalışmaktan başka şansımız yok. Boluspor'u iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Teknik direktör Orhan Kaynak'ın açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)



