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Boluspor 9 futbolcuyla yollarını ayırdı

Murat KÜÇÜK/BOLU,() - TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, 9 futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı. TFF 1'inci Lig'in ilk yarısını 26 puanla 5'inci sırada tamamlayan Boluspor, 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Kulüpten...

Boluspor 9 futbolcuyla yollarını ayırdı

Murat KÜÇÜK/BOLU,() - TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, 9 futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
TFF 1'inci Lig'in ilk yarısını 26 puanla 5'inci sırada tamamlayan Boluspor, 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"2016-2017 sezonu ikinci yarısında, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı kadromuzda bulunan Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak ve Efe Halil Özarslan ile devam edilmeme kararı alınmıştır. Kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı tüm oyunculara teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

 

 

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