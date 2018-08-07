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Boluspor, 2 defans oyuncusu transfer etti

Murat KÜÇÜK / BOLU () - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, daha önce anlaşmaya vardığı Ufuk Budak ve Daniel Svetoslavov Dimov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Boluspor, Bulgar defans oyuncusu Daniel Dimov ve Türk asıllı Azeri Ufuk Budak...

Boluspor, 2 defans oyuncusu transfer etti

Murat KÜÇÜK / BOLU () - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, daha önce anlaşmaya vardığı Ufuk Budak ve Daniel Svetoslavov Dimov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Boluspor, Bulgar defans oyuncusu Daniel Dimov ve Türk asıllı Azeri Ufuk Budak ile sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, sezona hazır olduklarını ifade etti. Yalnızca santrfor konusunda transfer yapabileceklerini belirten Çarıkcı, "Sezon başından beri santrfor konusunda çok dolaştık ama bir türlü bulamadık. Elimizde de kıymetli oyuncu arkadaşlar var. En başta ben takımıma güveniyorum. Bu takım santrforsuz da çıkar gerekeni yapar. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, hırs olduğu sürece biz santrforsuz da kazanmayı biliriz. Onun için o konuda bu hafta gelişme olabilir. İnşallah bu hafta Boluspor takımı hazır vaziyette. İnşallah iyi başlar, iyi bitiririz. Önemli olan futbolcular ve teknik heyetin birlik ve bütünlüğü" dedi. 
Daniel Dimov, "Boluspor'da olduğum için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya katıldığım için mutluyum dedim çünkü ilk geldiğim günden itibaren buranın ne kadar profesyonel bir kulüp olduğunu gördüm. Boluspor'un en üst hedefini ne kadar istediğini ve amaçladığını gördüm. Buradaki herkes bana ne kadar yardımcı olmak istediğini gördüm. Bu yüzden bu arkadaşlık ortamını bulmak benim için çok önemliydi. İyi ki buraya geldim. Umarım sezon sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız" diye konuştu. 
Ufuk Budak ise Boluspor’da iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu belirterek, "Yaklaşık bir haftadır buradayım. Çok dinamik ve hırslı bir takım gördüm. Burada iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bu hafta lige iyi başlayıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Transferim her iki tarafa hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İmza töreni
- Açıklamalar
- Detaylar

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