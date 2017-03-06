Bölgesel amatör ligdeki olaylı maç tatil edildi

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Utaş Uşakspor ile Ödemişspor arasında Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan maç, ikinci yarıda çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Ev sahibi ekibin 1-0 üstün oynadığı karşılaşmanın 65'inci dakikasında Ödemişsporlu Serdar Öztan, kırmızı kart gördü. Öztan'ın sonra Uşaksporlu Ömercan Aslan'a kafa atmasıyla başlayan ve Uşaklı taraftarların sahaya girmesiyle büyüyen olaylar sırasında yardımcılarıylma birlikte soyunma odasına giden Hakem Feridun Daldaş, karşılaşmayı tatil etti.

Ödemişspor Teknik Direktörü Algun Erdem, oyuncusu Serdar'ın hatalı davrandığını ancak, kırmızı kart ardından Uşakspor yedek kulübesindeki oyuncularla Uşaklı taraftarların Serdar'a ve diğer futbolcularına saldırdığını anlatarak, "Oyuncularımızı yerde tekmelediler. Serdar, Samet, Semih, Hamit ve Doğukan darp raporu aldı. Bu futbolcularımızdan 3'üne 7 gün iş göremez raporu verildi. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali haklı çıkmaya çalışıyorlar. Ortada ceza varsa bunu federasyon verir, Uşak halkı değil. Biri ölse ne olacaktı? Bir akademisyen olarak çok üzgünüm" dedi.

Utaş Uşakspor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüşdağ ise ortada hiçbir olay yokken hakemin acemice davranıp soyunma odasına gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"10 bin seyircimizin önünde 1-0 öndeyiz, rakip 10 kişi kalmış, fark atacağımız bir maçtı. Ödemişsporlu Serdar, daha önce de böyle kırmızı kartlar gören ve doping yapan bir oyuncu. Ömercan'a kafa attı. Ömercan karşılık vermedi. Ben kavgayı ayırmak ve Serdar'ı korumak için sahaya girdim. Ödemişspor Teknik Direktörü Algun Erdem tribünleri provoke etti. Müsabaka kaldığı yerden devam etmeli ya da biz 3-0 hükmen galip sayılmalıyız." FOTOĞRAFLI