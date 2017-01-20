Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi

Bokstan sonra güreş camiası da Şahan Gökbakar'a tepkili haberine ek

Güreş Federasyonu'ndan Recep İvedik 5 filmine kınama Ercan ATA, ANKARA- Binlerce yıllık tarihimizden günümüze ulaşan ve yegane geleneklerimizden biri olan ata sporu güreşimiz her zaman milletimizin göğsünü kabartmıştır. Dünyaya nam salmış...

Bokstan sonra güreş camiası da Şahan Gökbakar'a tepkili haberine ek

Güreş Federasyonu'ndan Recep İvedik 5 filmine kınama

Ercan ATA, ANKARA- Binlerce yıllık tarihimizden günümüze ulaşan ve yegane geleneklerimizden biri olan ata sporu güreşimiz her zaman milletimizin göğsünü kabartmıştır. Dünyaya nam salmış Türk pehlivanları çoğu ülkenin hayalini bile kuramadığı madalyaları, kupaları ülkemize kazandırmış dünyanın her köşesinde İstiklal Marşımızı okutmuş ve Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmiştir. Bizim sayısız pehlivanlarımızın zaferlerini anlatmaya, ömrümüzce film yapsak yine de yetmez.

Yakın bir zamanda Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde gerçekleşen Olimpiyat Oyunlarında ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'i yine güreşçilerimiz tarafından kazanılmış, ülkemizin 2 kıta ötesinde İstiklal Marşımızı okutmuş ve Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek milletimize büyük gururlar yaşatmıştır. Tarihler boyunca anlatılacak bu destanın izleri ve anlık etkileri halen sürerken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Recep İvedik 5' isimli filmin fragmanında 'Recep' karakterini oynayan şahsın güreş maçında rakibine yaptığı eylemlerin güreş sporu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını uyarı ile bildirmek isteriz.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak güreşimizi ahlaktan uzak bir spormuş gibi gösteren, Peygamber ve ata sporumuz güreşin onuru, şeref ve saygınlığı ihlal edilmektedir. Toplumun, gözünde güreşle ilgilenen sporcularımızı küçük düşüren filminizde ata sporumuz güreşi ve güreşçilerimizin kişilik hakları zedelenmektedir. Kimsenin böyle bir hakka sahip olmadığını hatırlatarak, filminizde yayınlanacak olan güreş ile ilgili sahnelerin sporun kuralına uygun hale getirilmesi veya yayınlanmaması, aksi halde hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı Türkiye Güreş Federasyonu olarak ihtaren bildirir ve yapımcı firmayı şiddetle kınadığımızı bilmenizi isteriz.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55