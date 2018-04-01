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Boks Milli Takımı'ndan 7 madalya 

 ERCAN ATA-ANKARA/ , Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan 22 yaş altı kadın ve erkek Avrupa Boks Şampiyonası bugün yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi. Türkiye Boks Milli Takımı, şampiyonayı...

Boks Milli Takımı'ndan 7 madalya 

 ERCAN ATA-ANKARA/ ,

Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan 22 yaş altı kadın ve erkek Avrupa Boks Şampiyonası bugün yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi.
Türkiye Boks Milli Takımı, şampiyonayı kadınlarda 6, erkeklerde ise 1 madalya ile tamamlarken toplamda 7 madalya kazandı.
Türkiye kadınlarda Busenaz Çakıroğlu, Elif Değişmen, Busenaz Sürmeneli altın, Sema Çalışkan, Selma Karakoyun gümüş, Urguye Us ise bronz madalya kazandı. Erkeklerde ise tek gümüş madalya Tuğrulhan Erdemir'den geldi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, ''2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu gençlerin birçoğunu 2020'de olimpiyatlarda göreceğimizi düşünüyorum. 22 yaş altı Avrupa Boks Şampiyonası bizim için çok iyi geçti. Bayanlarımız burada tarih yazdı. Erkeklerde ise çok şanssız maçlar oynadık ama çok iyi bir tecrübe kazandılar diye düşünüyorum. Bu gençlerle daha çok büyük başarılar elde edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan bu gençler için ve Türk boksu için çalışmaya devam edeceğiz. Burada madalya alan veya alamayan tüm sporcularımı kutluyorum'' dedi.
 
(FOTOĞRAFLI)

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