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Boks Federasyonu'nun 2012 Olağan Genel Kurulu mahkeme tarafından iptal edildi

Ercan ATA - ANKARA / Türkiye Boks Federasyonu'nun 21.10. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu'na açılan iptal ve kayyum davalarının gerekçeli kararlarını bugün Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi açıkladı. Kararda, açılan iki davanın...

Boks Federasyonu'nun 2012 Olağan Genel Kurulu mahkeme tarafından iptal edildi

Ercan ATA - ANKARA /

Türkiye Boks Federasyonu'nun 21.10. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu'na açılan iptal ve kayyum davalarının gerekçeli kararlarını bugün Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi açıkladı. Kararda, açılan iki davanın kabulüne ve olağan genel kurulun iptaline karar verildi.
2012 yılında yapılan seçimde genel kurul üyelerinin tespitinde yapılan usulsüzlük ve kayyum atanması isteği ile iki dava açılmıştı. Ancak bu iki dosya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 2017/471-karar 2017/496 ile de davanın kabulüne ve genel kurulun iptaline karar verdi. 
11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılan Türkiye Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulu için açılan kayyum davasında 25. Asliye Hukuk ve birleştirilen 6. Hukuk Mahkemesi dosyaları 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2014 yılında gönderdi ve 11. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararını bugün açıkladı.
Kararda 2012 yılında yapılan genel kurulun yok hükmünde olduğu kararı KESİN olarak açıklandı.
Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen kesinleşmiş karar sonunda da dosya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi, bu kesin karar neticesinde federasyona kayyum ataması yapabilecek.

(FOTOĞRAFLI)

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