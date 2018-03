Boks Federasyonu'ndan sınıra moral ziyareti

Ercan ATA - ANKARA /

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki çok sayıda antrenör, sporcu ve hakem, Zeytin Dalı Harekatı'na destek kapsamında sınırdaki askeri noktaya ziyarette bulundu.

Federasyon Başkanı Gözgeç, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın 50. gününde olduğunu hatırlatarak, spor camiasının her konuda olduğu gibi bu konuda da milletle, devletle el ele omuz omuza olduğunu vurguladı.

Devletin bekası için gözlerini kırpmadan şehadete yürümeye her zaman hazır olduklarına dikkati çeken Başkan Gözgeç, şöyle devam etti:

"Bugün burada operasyona devam eden güvenlik güçlerimize moral verebilmek, onlarla kol kola olduğumuzu ve gerekirse sınırın öte tarafındaki bu kutlu davaya nefer olabileceğimizi anlatmaya geldik.

Bu ülke kolay kurulmadı. Nasıl ki yıllar önce 7 düvele karşı kurtuluş mücadelesi verdik ve başarılı olduysak bugün de tüm dünyaya karşı haklı davamızda emin adımlarla ilerliyoruz. Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Bizim yataklarımızda rahat uyumamız için canını veren, kanını döken, gerekince kendini feda eden tüm güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Gerek bu harekat kapsamında gerek bugüne kadar şehit olmuş tüm kahramanlarımızı da rahmet ve minnetle anıyoruz.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği seferberlik hali durumunda Türkiye Boks Federasyonu olarak her ferdimizle bu kutlu davada yer almaya hazırız. Allah dinimizi, dilimizi, devletimizi ve milletimizi korusun."

Grup daha sonra sınırda görevli askeri birlikte görev alan mehmetçikle toplu fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)