Boğaziçi Öğrencileri Sporda yılın en iyilerini seçti

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl 10.sunu düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde yılın en başarılı sporcuları, spor yorumcuları, yöneticiler, teknik direktörler ve yılın en iyi takımları belli oldu.

En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilen olan ödüller bu yılki sahiplerini buldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2021 Spor Ödülleri’nde kazananlar şöyle;

En İyi Takım: Vakıfbank Kadın Voleybol

En İyi Basketbol Oyuncusu: Jan Vesely-Fenerbahçe Beko

En İyi Voleybol Oyuncusu: Simge Şebnem Aköz- Eczacıbaşı VitrA

En İyi Bireysel Sporcu: Emre Sakçı –Milli Yüzücü

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Alperen Şengün-Beşiktaş

En İyi Çıkış Yapan Takım: Atakaş Hatayspor

En İyi Antrenör: Victor Lapeña- Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı baş antrenör

En İyi Spor Yorumcusu: Erman Yaşar- S Sport

En İyi Spor Programı: Oyna Devam- Mehmet Demirkol ve Kaan Kural (Socrates Dergi Youtube dijital platformu)

En İyi Spor Yöneticisi: Suat Çelen- Türkiye Jimnastik Federasyon başkanı ve eski Türk millî jimnastikçi

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Halil Mutlu

Özel Başarı Ödülü: Çağlar Söyüncü

10. Yıl Özel Ödülü: Semih Saygıner

Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) Ödülleri :

Musa Davulcu (Bedensel engelli sporcu, antrenör)

Esra Bayrak (Atlet)

Fatma Damla Altın (Pentatlon branşında özel sporcu)

Eda Yıldırım (Gülle branşında sporcu)

Merve Tuncel (Yüzücü)

Türkiye Kadın Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı

19 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı

Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun geçmişi 1896 yılındaki “The Athletic Association”a dayanıyor. Sporda pek çok ilk’e imza atan ve Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu olan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Spor Kurulu son 10 yıldır verdiği Spor Ödülleri ile ülkemizde spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu on kategoride verilecek olan ödüller, oylamanın sonlanmasının ardından 24 Nisan Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun “Sports Committee” YouTube hesabında canlı olarak yayınlanacaktır.

Sporu ve sporcuyu desteklemek isteyen herkesi spor ve kardeşlik dolu ödül gecesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.