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Boğaçhan Zambak, Bursa BŞB'de

BURSA,() TÜRKİYE Voleybol Erkekler Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç pasör Boğaçhan Zambak’ı kadrosuna dahil etti. Bu sezon Voleybol Efeler Ligi’ni hedefleyen Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro...

Boğaçhan Zambak, Bursa BŞB'de

BURSA,()

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç pasör Boğaçhan Zambak’ı kadrosuna dahil etti.
Bu sezon Voleybol Efeler Ligi’ni hedefleyen Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlılar, daha önce Galatasaray ve Düzce Belediyespor forması giyen Boğaçhan Zambak ile sözleşme imzaladı. Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, “İddialı bir ekip kuruyoruz. Alınan sonuçlarla, voleybol heyecanını tüm Bursa’ya yayacağız” dedi.
Bayhan, genç sporcuya ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.
24 yaşında ve 1.91 boyundaki genç pasör, Bursa’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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