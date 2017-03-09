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Bodrumspor'un rakibi Yomraspor

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak en yakın rakibine 8 puan fark yapan lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Yomraspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı İlker...

Bodrumspor'un rakibi Yomraspor
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak en yakın rakibine 8 puan fark yapan lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Yomraspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı İlker Yasin Avcı yönetecek.
2'nci Grup'ta yaptığı çıkışla adını play off hattına yazdıran Tire 1922 Spor, saat 14.30'da Kırıkhanspor deplasmanına çıkacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, aynı saatte Batman Petrol'le Batman'da oynayacak.  

2'nci Grup'ta düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Dardanelspor saat 15.00'te Kemerspor 2003'le deplasmanda karşılaşacak. 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 2 galibiyetle Play-Off için yeniden umutlanan Kızılcabölükspor, saat 15.00'te Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda Manavgatspor'u konuk edecek. 3. Grup'ta başlama düdüğü yine 15.00'te çalacak maçlarda düşme hattındaki Bergama Belediyespor, Bayrampaşa'yı 14 Eylül Stadı'nda ağırlarken, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor deplasmanında terleyecek. Muğlaspor ise Maltepespor önünde İstanbul'da puan arayacak.      

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