Bodrumspor'un konuğu Hatayspor

BODRUM, ()
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Keçiörengücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak.
Yeşil-seyazlılarda, Keçiörengücü deplasmanında kırmızı kart gören Agah Oktay, Hatayspor sınavında forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Bodrumspor, 19 puanla 15'inci basamakta yer alırken, 52 puana sahip Hatayspor, 2'nci sırada bulunuyor.