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Bodrumspor sol bek Gökhan'ı renklerine bağladı

Nilüfer DEMİR / BODRUM, () TFF 2'nci Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bandırmaspor'dan sol bek Gökhan Yılmaz'a sözleşme imzalattı. Tecrübeli savunmacı yeşil-beyazlılara 2 yıllık imza attı. Antalyaspor...

Bodrumspor sol bek Gökhan'ı renklerine bağladı

Nilüfer DEMİR / BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bandırmaspor'dan sol bek Gökhan Yılmaz'a sözleşme imzalattı. Tecrübeli savunmacı yeşil-beyazlılara 2 yıllık imza attı.
Antalyaspor altyapısında yetişen 27 yaşındaki Gökhan, profesyonel olarak sırasıyla Kepez Belediyespor, Manavgatspor, Altınordu, Antalyaspor, Giresunspor ve Bandırmaspor kulüplerinde oynadı. Gökhan Yılmaz, Süper Lig'de 3, 1. Lig'de 50, 2. Lig'de 43, 3. Lig'de 97 maçta forma giydi.

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