Bodrumspor Özgür'le anlaştı

BODRUM, ()
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, geçen sezon 1'inci Lig'de Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Özgür İleri'yi renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar yapılan görüşmelerin ardından deneyimli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Özgür, sözleşme imzalar imzalamaz takımla çalışmalara başladı. Futbol yaşamına Metaspor'da başlayan 31 yaşındaki Özgür, Çanakkale Dardanel, Gençlerbirliği ve Göztepe'de de oynadı. Kariyerinde 76 Süper Lig, 98 1. Lig ve 94 2. Lig müsabakasına çıkan Özgür, toplam 8 gol kaydetti.
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