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Bodrumspor galibiyete şartlandı

Nilüfer DEMİR / BODRUM, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü düşme hattından kurtulma yolunda ön önemli rakibi haline gelen Bucaspor'u konuk edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Karşılaşmanın...

Bodrumspor galibiyete şartlandı

Nilüfer DEMİR / BODRUM, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü düşme hattından kurtulma yolunda ön önemli rakibi haline gelen Bucaspor'u konuk edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda kart cezalıları golcü Çağrı ile orta saha Erkan, müsabakada görev yapamayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün, tüm caimanın karşılaşmayı iple çektiğini belirterek, "Hepimiz inandık, bütünleştik. Tüm taraftarımızı pazar günü stadımıza bekliyoruz. İnayorum ki yeni hafta düşme potasının üserinde gireceğiz" dedi.

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