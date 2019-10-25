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Bodrumspor evinde kazanmak istiyor
BODRUM, () - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup olarak tırmanışa geçemeyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın sahasında Kırşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda...
SPOR 25.10.2019, 11:28
BODRUM, () -
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup olarak tırmanışa geçemeyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın sahasında Kırşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Bodrum İlçe Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun görev yapacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ege temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Fırat Kocaoğlu müsabakada forma giyemeyecek.
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