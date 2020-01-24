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Bodrumspor'dan sola takviye
SPOR 24.01.2020, 11:46
BODRUM, () -
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Piserro Kahramanmaraşspor'dan sol kanat Abdullah Topkara ile sezon sonuna kadar anlaştı. Bayrampaşa'da profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu Ümraniyespor, Çubukspor, Ofspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Menemenspor, Amed Sportif, Sarıyer, Fethiyespor kulüplerinde de oynadı. Abdullah, 2. Lig'de toplam 194 maçta 28 gol kaydetti.
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