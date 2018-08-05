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Bodrumspor'dan gövde gösterisi

BODRUM, () TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor tarafından düzenlenen dostluk gecesine, ünlü spor adamları ve iş insanları katıldı. Bodrumspor yöneticileri ve Bodrum'un iş adamlarıyla bir araya gelen spor...

Bodrumspor'dan gövde gösterisi

BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor tarafından düzenlenen dostluk gecesine, ünlü spor adamları ve iş insanları katıldı.
Bodrumspor yöneticileri ve Bodrum'un iş adamlarıyla bir araya gelen spor camiasının gündeminde kulübün geleceği vardı. Bodrumspor yararına düzenlenen geceye Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eski bakanlardan Cavit Çağlar, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Çağdaş Holding İcra Kurulu Başkanı Dağlarca Çağlar, eski sporculardan Rıdvan Dilmen, Mehmet Şen, teknik direktörler Aykut Kocaman, Yılmaz Vural, IMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, İstanbul ve Bodrum'un tanınmış simaları ile turizmciler ve işadamları katıldı.
Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, geceye katılan herkese teşekkür ederek, "Bodrum büyüyor ve haliyle Bodrumspor da büyüyor. Yelkende ve sörfte dünya şampiyonları çıkarıyoruz. Futbolda başarılara imza atarak üç tane lig atladık. Her şeyden önemlisi Bodrumspor'u seyircisi ile barıştırdık. Tabi tüm bunları yaparken arkamızda dimdik duran bir Belediye Başkanı Mehmet Kocadon vardı. Takımımızı 2'nci Lig'de kalıcı olduktan sonra 1'inci Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Yeşil-beyazlıların Afyon kampında Sivas Belediyespor ile oynadığı son hazırlık maçı, 1-1 devam ederken 25'inci dakikada şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle iptal edildi. 

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