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Bodrumspor'dan 2 takviye birden
SPOR 16.01.2020, 11:19
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BODRUM, ()
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ara transfer harekatı sürüyor.
Daha önce stoper Hikmet Balioğlu ve golcü Timur Kosovalı'yla sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı kulüp, Afjet Afyonspor'dan sağ bek Caner Solmaz ve Kırklarelispor'dan kaleci Egemen Gençalp'le anlaşmaya vardı. Kariyerine Sancaktepe'de başlayan 27 yaşındaki Caner, geçen sezon Uşakspor'da forma giyip bu sezon Afyon'da ilk yarıda 13 maça çıktı. 32 yaşındaki Egemen ise Manisaspor, Adana Demirspor, Giresunspor, Pendikspor, Güngören Bld, Göztepe, Keçiörengücü ve Altay'da da oynadı. Tecrübeli file bekçisi Altay ve Göztepe'yle 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı.
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