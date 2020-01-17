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Bodrumspor'da Ozan şoku
SPOR 17.01.2020, 13:11
BODRUM, () -
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da takımın yıldızlarından Ozan Sol antrenmanda sakatlandı.
Sağ omuz köprücük kemiğinde çıkık, yumuşak dokuda yırtık, kanama ve ödem oluşan tecrübeli futbolcunun 1 ila 1.5 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
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