Bodrumspor'da Mümin bereketi

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()- ÜÇÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un en etkili gol silahı Mümin'i 3'üncü Grup'un iddialı ekibi Sakaryaspor'a satması tepkilere sebep olurken Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, 10 bin TL'ye aldıkları bir futbolcuyu 350 bin TL'ye satarak kulübü mali açıdan rahatlattıklarını söyledi.

Mümin'in ilk yarı sonunda Sakaryasporlu yöneticilerle anlaştıktan sonra kendilerine gelip, "Ben gariban bir ailenin çocuğuyum. Hayatımın teklifini aldım. Zaten sezon sonunda mukavelem bitiyor, hiç olmazsa kulübüme de para kazandırayım" diye izin istediğini belirten Başkan Rıza Karakaya, ilk etapta olumsuz yanıt vermelerine rağmen daha sonra bu transferi onayladıklarını açıkladı.

Kalması halinde Mümin'in eskisi gibi verimli olamayacağını düşündüklerini belirten Başkan Karakaya, 350 bin TL bonservis ücretinin yanı sıra Mümin'in 2'nci yarıda alacağı 35 bin TL de hesaba katıldığında bu transferden 385 bin TL kazandıklarını hatırlatırken şöyle devam etti:

"Son dönemde turizmde yaşanan kriz, bizi de etkiledi. Sonuçta Bodrum turizm beldesi. Mümin'i satarak hem futbolcunun önünü açtık, hem de mali açıdan rahatladık. Şampiyonluk iddiamızdan kesinlikle vazgeçmedik. Şu ana kadar 3 futbolcuyu renklerimize bağladık. Mümin'in gitmesiyle doğan boşluğu da 2'nci Lig'den bir golcü alarak kapatacağız. İlk yarıda olduğu gibi hedefimiz yine zirve."

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