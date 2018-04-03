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Bodrumspor'da eski Bucalılar sahada

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Bucaspor'la kümede kalma yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 3 futbolcu eski takımına rakip olacak. Bir dönem sarı-lacivertlilerin...

Bodrumspor'da eski Bucalılar sahada

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Bucaspor'la kümede kalma yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 3 futbolcu eski takımına rakip olacak. Bir dönem sarı-lacivertlilerin başarısı için ter döken stoper Emre Balak, orta saha Mehmet İncebacak ve forvet Emre Şahin bu kez yeşil-beyazlı formayı terletecek. Yine geçmişte Bucaspor forması giyen santrfor Çağrı Tekin ise kırmızı kart cezası yüzünden takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Bucaspor altyapısından yetişen Mehmet İncebacak tam 7 yıl Fırtına'da top koşturdu. Emre Şahin ise 2013-2013 sezonunda geldiği Bucaspor'da 2015-2016'ya kadar görev aldı. Emre Balak da 2012'de imza attığı İzmir ekibinde 2 sezon forma giydi. 

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